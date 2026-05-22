Представитель администрации президента США Дональда Трампа впервые за последние несколько лет планирует поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в России. Как сообщает The Moscow Times, в Санкт-Петербург должен прибыть глава Федеральной комиссии США по вопросам изящных искусств Родни Мимс Кук.

По словам Кука, его участие уже согласовано как с организационным комитетом форума, так и с Государственным департаментом США. Ожидается, что он присутствует на пленарном заседании, где также выступит президент РФ Владимир Путин.

Американское чиновник подтвердил, что получил официальное приглашение на главную сессию мероприятия и планирует ее посетить. В комментарии для российских медиа он отметил, что намерен присутствовать на выступлении российского лидера.

Родни Мимс Кук возглавил Федеральную комиссию США по изящным искусствам в январе 2026 года. До этого он был известен как основатель Национального фонда памятников США, а также как эксперт, занимающийся вопросами сохранения культурного наследия, в частности, связанного с Россией, в рамках деятельности Всемирного фонда памятников.

В прошлые годы Кук уже неоднократно был вовлечен в проекты, связанные с русским культурным и историческим наследием. В частности, он участвовал в восстановлении Воскресенского Новоиерусалимского собора, выступал в посольстве России в Вашингтоне, а также проводил лекции в ряде известных российских культурных мест, среди которых Кремль, Ясная Поляна и Архангельское музей-усадьба.

