Представник адміністрації президента США Дональда Трампа вперше за останні кілька років планує взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який проходить у Росії. Як повідомляє The Moscow Times, до Санкт-Петербурга має прибути голова Федеральної комісії США з питань витончених мистецтв Родні Мімс Кук.

За словами самого Кука, його участь уже погоджена як з організаційним комітетом форуму, так і з Державним департаментом США. Очікується, що він буде присутній на пленарному засіданні, де також виступить президент РФ Володимир Путін.

Американський посадовець підтвердив, що отримав офіційне запрошення на головну сесію заходу та планує її відвідати. У коментарі для російських медіа він зазначив, що має намір бути присутнім на виступі російського лідера.

Родні Мімс Кук очолив Федеральну комісію США з витончених мистецтв у січні 2026 року. До цього він був відомий як засновник Національного фонду пам’яток США, а також як експерт, який займається питаннями збереження культурної спадщини, зокрема пов’язаної з Росією, у межах діяльності Всесвітнього фонду пам’яток.

У минулі роки Кук уже неодноразово був залучений до проєктів, пов’язаних із російською культурною та історичною спадщиною. Зокрема, він брав участь у відновленні Воскресенського Новоієрусалимського собору, виступав у посольстві Росії у Вашингтоні, а також проводив лекції у низці відомих російських культурних місць, серед яких Кремль, Ясна Поляна та музей-садиба Архангельське.

