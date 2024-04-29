Такого никто не ожидал. Володин насмешил причиной выхода РФ из ПАСЕ

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Ткачик Олеся
Как заявил Вячеслав Володин, Россия специально вышла из Парламентской Ассамблеи Совета Европы поскольку этот орган формируют люди нетрадиционной сексуальной ориентации.
Вячеслав Володин
Такое объяснение насмешило российского оппозиционера Илью Пономарева.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России нетерпимо относятся к представителям сексуальных меньшинств. Например, известно, что в конце прошлого года Российский Верховный суд даже признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Это уже третья за год инициатива российских властей, направленная против российского ЛГБТК+ сообщества. Теперь под угрозой преследования оказалась сама идентичность ЛГБТ-людей.
При этом известно, что ПАСЕ поддерживает Украину и принимают одну знаковую резолюцию за другой. Например, недавно в ПАСЕ поддержали идею с конфискацией российских активов и направление их на благо Украины. Пресс-служба ПАСЕ сообщила, что резолюция была принята единогласно, а предложение призвать к передаче замороженных российских государственных активов в новый фонд для восстановления Украины поддержали все члены ассамблеи.
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