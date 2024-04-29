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Такого никто не ожидал. Володин насмешил причиной выхода РФ из ПАСЕ

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ «специально» вышла из ПАСЕ, поскольку этот орган якобы формируется исключительно из лиц нетрадиционной сексуальной ориентации

сегодня, 14:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил Вячеслав Володин, Россия специально вышла из Парламентской Ассамблеи Совета Европы поскольку этот орган формируют люди нетрадиционной сексуальной ориентации.

Такого никто не ожидал. Володин насмешил причиной выхода РФ из ПАСЕ

Вячеслав Володин

"Мы специально вышли из ПАСЕ. ПАСЕ начали формировать из разного рода лиц нетрадиционной ориентации. При чем заставляют парламенты разных стран делегировать в ПАСЕ именно представителей этих разных группы трансгендеров и так далее",
- заявил Володин.

Такое объяснение насмешило российского оппозиционера Илью Пономарева.

"Новости международной политики — если верить Володину, то Россия вышла из Парламентской Ассамблеи Европы, потому что в ПАСЕ одни трансгендеры и геи. Западные правительства, мол, специально отправляют туда заседать "лиц нетрадиционной ориентации", но Россия смогла вырваться из ловушки",
— отметил Пономарев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России нетерпимо относятся к представителям сексуальных меньшинств. Например, известно, что в конце прошлого года Российский Верховный суд даже признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Это уже третья за год инициатива российских властей, направленная против российского ЛГБТК+ сообщества. Теперь под угрозой преследования оказалась сама идентичность ЛГБТ-людей.

При этом известно, что ПАСЕ поддерживает Украину и принимают одну знаковую резолюцию за другой. Например, недавно в ПАСЕ поддержали идею с конфискацией российских активов и направление их на благо Украины. Пресс-служба ПАСЕ сообщила, что резолюция была принята единогласно, а предложение призвать к передаче замороженных российских государственных активов в новый фонд для восстановления Украины поддержали все члены ассамблеи.






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Источник: https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid02dDZpysgg4owjhweSZX178u4TEn3Y8mafwF2rhbLqN5zqi7nbg99zpohoP2ByVxPXl
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