Грузовые перевозки компании "Российские железные дороги" продолжают обваливаться. Это коснулось сразу нескольких стратегических секторов – от нефти и металлов до зерна. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Перевозки РЖД. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в августе 2025 года объем перевозок по сети "РЖД" составил 92,2 млн тонн. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первые восемь месяцев отправили 738,8 млн тонн, что на 7,1% ниже результатов 2024-го.

Существенно сократились перевозки строительных грузов — на 15%, черных металлов — на 17,3% и каменного угля — на 3,6%. Отгрузка нефти уменьшилась на 4,9% из-за ремонтов на НПЗ. Наиболее болезненным стало падение зерновых — на 30,7%, что объясняется низким урожаем и экспортными ограничениями.

В ЦПД подчеркнули, такое снижение свидетельствует о спаде в ключевых секторах экономики РФ — от строительства до металлургии и агропромышленности. Показатели транспортной отрасли демонстрируют общее замедление производства и сокращение внутреннего спроса, что усиливает эффект стагнации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в августе российская промышленность снова показала минус. Даже незначительный рост индекса деловой активности (PMI) не спас от падения, которое продолжается уже три месяца. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Российский промышленный сектор фиксирует сокращение третий месяц подряд. В августе индекс PMI поднялся до 48,7 против 47 в июле, но все равно остался ниже отметки 50. Это означает, что падение в отрасли продолжается. Основными факторами аналитики называют слабый внутренний спрос, снижение экспортных заказов и финансовые трудности клиентов.



