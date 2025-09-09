Такого Путин не обещал: на что массово жалуются российские аграрии

Аграрии юга России, на который приходится значительная часть сбора озимых зерновых в стране, жалуются на затраты на посевной материал, горюче-смазочные материалы и удобрения, ведь стоимость выросла на 15-20%. Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс".

Российские аграрии. Фото: из открытых источников

"Расходы на зимнюю посевную кампанию в 2025 году выросли по всем основным направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) выросла на 10-15%, цены на удобрения — в зависимости от вида, выросли на 20%", — рассказали информагентству в агрохолдинге "Степь" (Краснодарский край).

Аграрии говорят, что на 13% выросла стоимость семян, на содержание отечественной техники, то есть комплектующих к ней, и трудозатраты. В среднем общий рост себестоимости посевной можно оценить на уровне не менее 15%".

"Тревожат цены на ГСМ — физических объемов дизельного топлива не хватает, а то, что есть в наличии — распродают по спекулятивным ценам", — отметили в агрокомплексе "Лабинский" (Краснодарский край).

В ИП Гусейнов (Ростовская область) сообщили, что подорожало не только топливо, но и запчасти на сельхозтехнику — цены на них выросли в 2-3 раза.

"Закупили новую технику — посевной комплекс, комбайны. Качество новой техники не соответствует стандартам, которые были даже 3-5 лет назад. Все идет на удешевление затрат на эту технику, а цена на нее не снижается, наоборот, техника становится дороже. Субсидии также урезают", — пожаловались там.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана также говорят о росте стоимости топлива, пишет информагентство. Поэтому, в результате повышения цен на топливо, оплаты на привлеченные трудовые ресурсы и другие расходы ожидается увеличение расходов на 15-20% на проведение осенней посевной кампании, говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — опросы, проведенные среди представителей бизнеса, показали, что россияне теряют надежду на улучшение ситуации в экономике. Большинство российских компаний, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, готовятся к дальнейшему падению экономики.

По данным опроса, 57% предприятий ожидают спада уже к концу года. Оптимистами остаются 28% опрошенных – они надеются на возобновление роста. Остальные, по данным ЦПД, не видят четких перспектив.



