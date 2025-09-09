Такого Путин не обещал: на что массово жалуются российские аграрии

Рубрики
Аграрии юга России, на который приходится значительная часть сбора озимых зерновых в стране, жалуются на затраты на посевной материал, горюче-смазочные материалы и удобрения, ведь стоимость выросла на 15-20%. Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс".
Российские аграрии. Фото: из открытых источников
Аграрии говорят, что на 13% выросла стоимость семян, на содержание отечественной техники, то есть комплектующих к ней, и трудозатраты. В среднем общий рост себестоимости посевной можно оценить на уровне не менее 15%".
В ИП Гусейнов (Ростовская область) сообщили, что подорожало не только топливо, но и запчасти на сельхозтехнику — цены на них выросли в 2-3 раза.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана также говорят о росте стоимости топлива, пишет информагентство. Поэтому, в результате повышения цен на топливо, оплаты на привлеченные трудовые ресурсы и другие расходы ожидается увеличение расходов на 15-20% на проведение осенней посевной кампании, говорится в публикации.
