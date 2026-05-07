Россия
Такого россияне не могли себе представить: это решение Путина на 9 мая погрузит в полный хаос.

Российские власти объявили об отключении мобильного интернета и смс в Москве на 9 мая

7 мая 2026, 11:20
Клименко Елена

В Москве 9 мая будет полностью ограничен доступ к мобильному интернету и отправка смс-сообщений. Российское Министерство цифрового развития объяснило это решение необходимостью "обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий". Информацию об ограничении опубликовало оппозиционное издание "Медуза".

В день празднования в столице РФ доступ к мобильному интернету будет ограничен даже для сайтов так называемого "белого списка". Кроме того, временно не будут работать сообщения, что усложнит коммуникацию жителей и гостей города. В преддверии парада, 7 и 8 мая, ограничения на мобильный интернет не планируются, поэтому работа связи останется в обычном режиме.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что из-за отключения мобильного интернета и смс жители Москвы вынуждены чаще использовать наличные деньги. Это уже сказалось на цифровой экономике России, ограничив возможности электронных платежей и сервисов онлайн-торговли.

Вскоре перед проведением парада 9 мая столичную инфраструктуру будут усиленно охранять. На въездах в Москву появились блокпосты, а центр города частично перекрыт для транспорта. Кроме того, военные подразделения России пытаются усилить противовоздушную оборону столицы, опрокидывая дополнительные системы ПВО. По словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, эти меры связаны с угрозой атак беспилотников. Однако украинские дроны успешно одолевают российские системы противовоздушной обороны, используя особенности полета среди плотной столичной застройки.  

" Комментарии" уже писали , что Украина активно перехватила инициативу в использовании дронов, и даже сторонники кремлевского режима вынуждены это признавать. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко, подчеркивая, что способность Украины массово производить беспилотники существенно изменяет ход войны.



