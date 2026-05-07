Такого росіяни не могли собі уявити: це рішенння Путіна на 9 травня занурить у повний хаос

У Москві 9 травня буде повністю обмежено доступ до мобільного інтернету та відправку смс-повідомлень. Російське Міністерство цифрового розвитку пояснило це рішення необхідністю "забезпечення безпеки під час святкових заходів". Інформацію про обмеження опублікувало опозиційне видання "Медуза".

У день святкування у столиці РФ доступ до мобільного інтернету буде обмежений навіть для сайтів із так званого "білого списку". Крім того, тимчасово не працюватимуть смс-повідомлення, що ускладнить комунікацію мешканців та гостей міста. Водночас у переддень параду, 7 та 8 травня, обмеження на мобільний інтернет не плануються, тож робота зв’язку залишиться у звичайному режимі.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що через вимкнення мобільного інтернету та смс мешканці Москви змушені частіше використовувати готівку. Це вже позначилося на цифровій економіці Росії, обмеживши можливості електронних платежів і сервісів онлайн-торгівлі.

Незабаром перед проведенням параду 9 травня столичну інфраструктуру посилено охоронятимуть. На в’їздах до Москви з’явилися блокпости, а центр міста частково перекрито для транспорту. Крім того, військові підрозділи Росії намагаються посилити протиповітряну оборону столиці, перекидаючи додаткові системи ППО. За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, ці заходи пов’язані з загрозою атак безпілотників. Проте українські дрони успішно долають російські системи протиповітряної оборони, використовуючи особливості польоту серед щільної столичної забудови.

"Коментарі" вже писали, що Україна активно перехопила ініціативу у використанні дронів, і навіть прихильники кремлівського режиму змушені це визнавати. Про це повідомив у Telegram керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, підкреслюючи, що здатність України масово виробляти безпілотники суттєво змінює хід війни.