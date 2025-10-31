Такого сценария Кремль не выдержит: стало известно о подготовке серьезного удара

Существует расхожее мнение, что отказ китайских компаний от закупки российской нефти мог бы серьезно взорвать позиции России на мировом рынке. Однако ситуация не столь однозначна, рассказал аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand, Максим Гардус.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что основное внимание следует обращать не на Китай, а на Индию, которая является более важным игроком в контексте импорта российской нефти.

Эксперт отметил, что Индия ежедневно закупает около 1,6–1,8 млн баррелей нефти, в то время как Китай — чуть меньше, примерно 1,5 млн баррелей в день. Поэтому отказ Индии от российской нефти мог нанести значительно больший удар по позициям России на глобальном рынке.

"Сегодня все дипломатические усилия сосредотачиваются именно на Индии. С одной стороны, усиливают санкционное давление на компании, работающие с Россией, чтобы повлиять на индийский бизнес. С другой — проводят агитационную работу среди арабских стран для увеличения добычи нефти, чтобы убедить Индию, что отказ от российской нефти для нее".

Он добавил, что Индия очень зависима от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания. Несмотря на то, что страна имеет самое большое население в мире, там слабо развита сеть общественного транспорта. Хотя железные дороги есть, большая их часть работает на дизельном топливе, а электрифицированные участки занимают лишь небольшую долю. Поэтому Индия остается крупным потребителем нефти и нефтепродуктов, что делает ее стратегически важной в вопросе давления на российские поставки.

Как уже писали "Комментарии", в оккупированном Севастополе войска России разбирают списанные автомобили для восстановления своих потерь на фронте. Об этом сообщают представители украинского партизанского движения Атеш.