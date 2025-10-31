Такого сценария Кремль не выдержит: стало известно о подготовке серьезного удара

Рубрики
Клименко Елена
Существует расхожее мнение, что отказ китайских компаний от закупки российской нефти мог бы серьезно взорвать позиции России на мировом рынке. Однако ситуация не столь однозначна, рассказал аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand, Максим Гардус.
Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что основное внимание следует обращать не на Китай, а на Индию, которая является более важным игроком в контексте импорта российской нефти.
Эксперт отметил, что Индия ежедневно закупает около 1,6–1,8 млн баррелей нефти, в то время как Китай — чуть меньше, примерно 1,5 млн баррелей в день. Поэтому отказ Индии от российской нефти мог нанести значительно больший удар по позициям России на глобальном рынке.
"Сегодня все дипломатические усилия сосредотачиваются именно на Индии. С одной стороны, усиливают санкционное давление на компании, работающие с Россией, чтобы повлиять на индийский бизнес. С другой — проводят агитационную работу среди арабских стран для увеличения добычи нефти, чтобы убедить Индию, что отказ от российской нефти для нее".
Он добавил, что Индия очень зависима от ископаемого топлива и двигателей внутреннего сгорания. Несмотря на то, что страна имеет самое большое население в мире, там слабо развита сеть общественного транспорта. Хотя железные дороги есть, большая их часть работает на дизельном топливе, а электрифицированные участки занимают лишь небольшую долю. Поэтому Индия остается крупным потребителем нефти и нефтепродуктов, что делает ее стратегически важной в вопросе давления на российские поставки.
