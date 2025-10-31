Такого сценарію Кремль не витримає: стало відомо про підготовку серйозного удару

Існує поширена думка, що відмова китайських компаній від закупівлі російської нафти могла б серйозно підірвати позиції Росії на світовому ринку. Проте ситуація не така однозначна, розповів аналітик та експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand, Максим Гардус.

Він підкреслив, що основну увагу наразі слід звертати не на Китай, а на Індію, яка є більш важливим гравцем у контексті імпорту російської нафти.

Експерт зазначив, що Індія щодня закуповує близько 1,6–1,8 млн барелів нафти, тоді як Китай — трохи менше, приблизно 1,5 млн барелів на день. Тому відмова Індії від російської нафти могла б завдати значно більшого удару по позиціях Росії на глобальному ринку.

"Сьогодні всі дипломатичні зусилля зосереджуються саме на Індії. З одного боку, посилюють санкційний тиск на компанії, які працюють з Росією, щоб вплинути на індійський бізнес. З іншого — проводять агітаційну роботу серед арабських країн для збільшення видобутку нафти, щоб переконати Індію, що відмова від російської нафти для неї буде безпечною", — пояснив Гардус.

Він додав, що Індія дуже залежна від викопного палива та двигунів внутрішнього згоряння. Незважаючи на те що країна має найбільше населення у світі, там слабко розвинена мережа громадського транспорту. Хоча залізниці є, велика їх частина працює на дизельному паливі, а електрифіковані ділянки займають лише невелику частку. Через це Індія залишається великим споживачем нафти та нафтопродуктів, що робить її стратегічно важливою у питанні тиску на російські поставки.

