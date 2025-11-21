Такого шока россияне не выдержат: стало известно, какой шок готовит Путин.

Российские потребители готовятся к новой волне ускоренной инфляции из-за запланированного повышения налогов в 2026 году. Как сообщает The Moscow Times, ожидания населения по росту цен в октябре поднялись с 12,6% до 13,3%, что отражает прогнозируемую инфляцию на следующий год.

Фото: из открытых источников

Увеличение инфляционных ожиданий явилось самым сильным показателем с октября прошлого года. По словам экономиста Дмитрия Полевого, это связано с предстоящим повышением НДС, ростом цен на топливо и увеличением утильсбора.

Аналитики "Газпромбанка" отмечают, что инфляционные ожидания "вступили в гонку" из-за предполагаемых проинфляционных шоков. Второе за семь лет повышение НДС – с 20% до 22% – выведет Россию в число стран с высоким уровнем этого налога в мире. Выше налоговая ставка наблюдается только в некоторых европейских странах, а за пределами Европы РФ будет делить лидерство с Уругваем.

Одновременно правительство проводит радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, сокращая порог упрощенной системы налогообложения с 60 млн. рублей до 20 млн. рублей ежегодного дохода.

Кроме того, с сентября следующего года вступит в силу "технологический сбор" – налог до 5 тысяч рублей, который будет включен в стоимость техники и электроники, включая смартфоны и ноутбуки.

Бизнес и розничные сети уже готовятся к повышению НДС: в ближайшие три месяца компании планируют поднять цены в среднем на 6,3%, причем наибольшее удорожание ожидается в сфере розничной торговли.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последние события в стране демонстрируют пересечение Россией "критической границы" и выход на новый уровень гибридной войны. Свою позицию он озвучил во время выступления в сейме, сообщает Укринформ.