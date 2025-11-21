Такого шоку росіяни не витримають: стало відомо, який "шок" готує Путін

Російські споживачі готуються до нової хвилі прискореної інфляції через заплановане підвищення податків у 2026 році. Як повідомляє The Moscow Times, очікування населення щодо зростання цін у жовтні піднялися з 12,6% до 13,3%, що відображає прогнозовану інфляцію на наступний рік.

Фото: з відкритих джерел

Збільшення інфляційних очікувань стало найсильнішим показником з жовтня минулого року. За словами економіста Дмитра Польового, це пов’язано з майбутнім підвищенням ПДВ, ростом цін на паливо та збільшенням утильзбору.

Аналітики "Газпромбанку" відзначають, що інфляційні очікування "вступили в перегони" через передбачувані проінфляційні шоки. Друге за сім років підвищення ПДВ – з 20% до 22% – виведе Росію до числа країн із найвищим рівнем цього податку у світі. Вище податкова ставка спостерігається лише у деяких європейських країнах, а за межами Європи РФ буде ділити лідерство з Уругваєм.

Одночасно уряд проводить радикальну податкову реформу для малого бізнесу, скорочуючи поріг спрощеної системи оподаткування з 60 млн рублів до 20 млн рублів щорічного доходу.

Крім того, із вересня наступного року набуде чинності "технологічний збір" – податок до 5 тисяч рублів, який буде включено у вартість техніки та електроніки, зокрема смартфонів і ноутбуків.

Бізнес та роздрібні мережі вже готуються до підвищення ПДВ: у найближчі три місяці компанії планують підняти ціни в середньому на 6,3%, причому найбільше здорожчання очікується у сфері роздрібної торгівлі.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що останні події в країні демонструють перетин Росією "критичної межі" та вихід на новий рівень гібридної війни. Свою позицію він озвучив під час виступу в сеймі, повідомляє Укрінформ.