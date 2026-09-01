Такого страха за свою жизнь Путин точно не чувствовал: стало известно об ошеломляющем приказе диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин уже в четвертый раз с начала полномасштабной войны увеличил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) — закрытой силовой структуры, отвечающей, в частности, за безопасность высшего руководства РФ. Соответствующий указ предусматривает увеличение предельной численности работников центрального аппарата с 785 до 812 человек.

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Расширение ФСО происходит практически регулярно после вторжения России в Украину. В начале 2025 года штат увеличили до 785 сотрудников, годом ранее — до 775, а в конце 2022-го численность выросла с 725 до 760 человек. При этом до начала полномасштабной войны центральный аппарат службы оставался практически неизменным почти 13 лет.

ФСО обеспечивает личную охрану Путина, сопровождает его во время поездок и отвечает за защиту президентских резиденций и стратегических объектов. Кроме того, структура занимается специальной связью и другими задачами по обеспечению деятельности российских властей. После начала войны ее роль заметно усилилась, в частности, благодаря непосредственному доступу сотрудников службы к главе Кремля.

Одновременно Россия наращивает физическую защиту резиденций Путина от воздушных атак. Весной 2026 года у резиденции на Валдае появились семь новых башен для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". По данным журналистов, системы ПВО вокруг объекта размещают несколькими рубежами, создавая усиленный защитный периметр.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается получить временное преимущество благодаря массовому применению реактивных "Шахедов", однако Украина уже проходила подобный этап в начале дроновой войны и способна найти эффективный ответ. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, анализируя новую воздушную угрозу.