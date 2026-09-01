Такого страху за своє життя Путін точно не відчував: стало відомо про приголомшливий наказ диктатора

Російський диктатор Володимир Путін уже вчетверте від початку повномасштабної війни збільшив штат центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО) — закритої силової структури, яка відповідає, зокрема, за безпеку вищого керівництва РФ. Відповідний указ передбачає збільшення граничної чисельності працівників центрального апарату з 785 до 812 осіб.

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Розширення ФСО відбувається практично регулярно після вторгнення Росії в Україну. На початку 2025 року штат збільшили до 785 співробітників, роком раніше — до 775, а наприкінці 2022-го чисельність зросла з 725 до 760 осіб. При цьому до початку повномасштабної війни центральний апарат служби залишався практично незмінним майже 13 років.

ФСО забезпечує особисту охорону Путіна, супроводжує його під час поїздок та відповідає за захист президентських резиденцій і стратегічних об'єктів. Крім того, структура займається спеціальним зв'язком та іншими завданнями із забезпечення діяльності російської влади. Після початку війни її роль помітно посилилася, зокрема завдяки безпосередньому доступу співробітників служби до глави Кремля.

Одночасно Росія нарощує фізичний захист резиденцій Путіна від повітряних атак. Навесні 2026 року біля резиденції на Валдаї з'явилися сім нових веж для зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". За даними журналістів, системи ППО навколо об'єкта розміщують кількома рубежами, створюючи посилений захисний периметр.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається отримати тимчасову перевагу завдяки масовому застосуванню реактивних "Шахедів", однак Україна вже проходила подібний етап на початку дронової війни та здатна знайти ефективну відповідь. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, аналізуючи нову повітряну загрозу.