Содержание российского диктатор Владимира Путина и его администрации в 2026 году снова подорожает – до рекордных 32,917 миллиарда рублей. Эта сумма указана в проекте госбюджета РФ на следующий год, о чем сообщает The Moscow Times.

Фото: из открытых источников

Расходы на "обеспечение деятельности президента и его аппарата" возрастут почти на 2 миллиарда по сравнению с 2025 годом, когда эта статья бюджета составляла 30,926 млрд рублей.

Журналисты подсчитали: ежемесячно из карманов налогоплательщиков на удержание Путина уходит около 2,74 миллиарда рублей. Это более 633 миллионов в неделю или почти 90 миллионов в день.

Для сравнения: годовые бюджеты целых регионов России меньше расходов на президента. Например, в Калмыкии предусмотрено всего 28,8 млрд рублей на весь 2026 год, а в Еврейском автономном округе – 24,2 млрд. рублей.

Несмотря на экономическую ситуацию, российские власти не сокращают расходы на верхушку Кремля. В то время как обычные граждане ощущают на себе последствия санкций, инфляции и войны, Путин и его администрация только наращивают финансирование.

В то же время, сам диктатор не собирается менять политический курс. В свой день рождения он заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были "правильными и своевременными". По его словам, РФ должна завершить так называемую "спецоперацию" (войну против Украины) и добиться всех поставленных целей.

Эти заявления свидетельствуют, что Путин не планирует останавливаться, не рассматривает варианты мира и продолжает вести Россию путем агрессии и уничтожения ресурсов.

