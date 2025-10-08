Такого приниження від Путіна росіяни ще не бачили: розкрито новий план Кремля

Утримання російського диктатора Володимира Путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає — до рекордних 32,917 мільярда рублів. Ця сума зазначена в проєкті держбюджету РФ на наступний рік, про що повідомляє The Moscow Times.

Фото: з відкритих джерел

Витрати на "забезпечення діяльності президента та його апарату" зростуть майже на 2 мільярди порівняно з 2025 роком, коли ця стаття бюджету становила 30,926 млрд рублів.

Журналісти підрахували: щомісячно з кишень платників податків на утримання Путіна йде близько 2,74 мільярда рублів. Це понад 633 мільйони на тиждень або майже 90 мільйонів щодня.

Для порівняння: річні бюджети цілих регіонів Росії менші за витрати на президента. Наприклад, у Калмикії передбачено лише 28,8 млрд рублів на весь 2026 рік, а в Єврейському автономному окрузі — 24,2 млрд.

Попри економічну ситуацію, російська влада не зменшує витрати на верхівку Кремля. У той час, як звичайні громадяни відчувають на собі наслідки санкцій, інфляції та війни, Путін і його адміністрація лише нарощують фінансування.

Водночас сам диктатор не збирається змінювати політичний курс. У свій день народження він заявив, що рішення, ухвалені у лютому 2022 року, були "правильними й своєчасними". За його словами, РФ має завершити так звану "спецоперацію" (війну проти України) та досягти всіх поставлених цілей.

Ці заяви свідчать, що Путін не планує зупинятися, не розглядає варіанти миру й далі веде Росію шляхом агресії та знищення ресурсів.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час зйомок у майже зруйнованому Добропіллі знімальна група ТСН натрапила на 60-річного чоловіка, який отримав поранення внаслідок удару російської авіабомби. Він залишився без зв’язку з родиною — зламаний телефон не давав змоги навіть повідомити, що живий.