Такого унижения от россиян Путин не выдержит: раскрыты сенсационные изменения с начала войны

В России зафиксировали самый низкий с начала полномасштабного вторжения в Украину уровень доверия к кремлевскому правителю Владимиру Путину. Такие данные обнародовал приближенный к Кремлю фонд "Общественное мнение" (ФОМ), а на результаты обратило внимание издание "Агентство".

Фото: портал "Комментарии"

Опрос проводился 19–21 июня — после масштабной атаки украинских Сил обороны на Москву и на фоне острого топливного кризиса, охватившего значительную часть российских регионов. По итогам исследования Путину доверяют 69% респондентов, что на пять процентных пунктов меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель с 2022 года.

В то же время рекордные 18% опрошенных открыто заявили об отсутствии доверия к российскому лидеру. Также до 71% снизилась доля тех, кто положительно оценивает его деятельность в должности. Ухудшились и оценки работы правительства РФ: уровень одобрения упал до 44%, что явилось самым низким показателем минимум за последний год. Поддержка партии "Единая Россия" также сократилась — до 35%.

В то же время государственный ВЦИОМ обнародовал противоположные результаты, заявив о росте рейтингов Путина и уровне доверия к нему. Разногласия между двумя социологическими службами вызвали дискуссии о реальных общественных настроениях в стране.

По данным "Агентства", наибольшее влияние на ответы респондентов могли оказать война против Украины, удары беспилотников по территории России, атаки на Москву, поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры и дефицит горючего, который в конце июня охватил все большее число регионов РФ.

Портал "Комментарии" уже писал , что режим российского диктатора Владимира Путина может оказаться под угрозой, если Россия потеряет возможность удерживать временно оккупированный Крым в военном и логистическом плане. Такую оценку в колонке для The Hill дали американские эксперты по национальной безопасности Марк Тот и полковник в отставке Джонатан Мир.