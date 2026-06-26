Такого приниження від росіян Путін не витримає: розкрито сенсаційні зміни з початку війни

У Росії зафіксували найнижчий від початку повномасштабного вторгнення в Україну рівень довіри до кремлівського правителя Володимира Путіна. Такі дані оприлюднив наближений до Кремля фонд "Общественное мнение" (ФОМ), а на результати звернуло увагу видання "Агентство".

Фото: портал "Коментарі"

Опитування проводили 19–21 червня — після масштабної атаки українських Сил оборони на Москву та на тлі гострої паливної кризи, яка охопила значну частину російських регіонів. За підсумками дослідження, Путіну довіряють 69% респондентів, що на п'ять відсоткових пунктів менше, ніж тижнем раніше. Це найнижчий показник із 2022 року.

Водночас рекордних 18% опитаних відкрито заявили про відсутність довіри до російського лідера. Також до 71% знизилася частка тих, хто позитивно оцінює його діяльність на посаді. Погіршилися й оцінки роботи уряду РФ: рівень схвалення впав до 44%, що стало найнижчим показником щонайменше за останній рік. Підтримка партії "Єдина Росія" також скоротилася — до 35%.

Натомість державний ВЦВГД оприлюднив протилежні результати, заявивши про зростання рейтингів Путіна та рівня довіри до нього. Розбіжності між двома соціологічними службами викликали дискусії щодо реальних суспільних настроїв у країні.

За даними "Агентства", найбільший вплив на відповіді респондентів могли мати війна проти України, удари безпілотників по території Росії, атаки на Москву, ураження нафтопереробної інфраструктури та дефіцит пального, який наприкінці червня охопив дедалі більше регіонів РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що режим російського диктатора Володимира Путіна може опинитися під загрозою, якщо Росія втратить можливість утримувати тимчасово окупований Крим у військовому та логістичному плані. Таку оцінку у колонці для The Hill дали американські експерти з національної безпеки Марк Тот і полковник у відставці Джонатан Світ.