Тактика Путина не срабатывает: хотят ли россияне и дальше продолжать войну

Долгое время считалось, что война против Украины, развязанная режимом Владимира Путина в феврале 2022 года, пользуется устойчивой поддержкой большинства россиян. Именно на это, как пишет Forbes, опирались многие европейские чиновники, объясняя высокий рейтинг популярности российского президента и вводя ограничения на поездки для граждан РФ в страны Евросоюза.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Однако, отмечает издание, ситуация внутри России постепенно меняется. Если на первых этапах агрессии война могла восприниматься как "общенациональное дело", то сейчас появляются все более явные признаки ослабления поддержки так называемой "специальной военной операции". Причиной называют растущие материальные, человеческие и репутационные потери страны-агрессора.

Forbes ссылается на данные свежего опроса московского "Левада-центра". Согласно его результатам, лишь 25% респондентов выступают за продолжение военных действий, тогда как 66% поддерживают немедленное начало мирных переговоров. Это самый низкий уровень поддержки войны за почти четыре года полномасштабной агрессии России против Украины.

В то же время авторы подчеркивают, что оценивать общественные настроения в России становится все сложнее из-за усиливающегося авторитаризма. Давление властей влияет как на социологов, так и на самих респондентов. Даже "Левада-центр", считающийся независимым, вынужден работать в жестких рамках, рискуя закрытием.

Несмотря на это, результаты опроса, проведенного в середине декабря среди около 1600 человек, выглядят показательными. При этом они не означают утрату Кремлем легитимности: поддержку российских вооруженных сил декларируют 73% опрошенных, а действия Путина в Украине по-прежнему одобряют 52%.

Тем не менее, как отмечает Forbes, снижение энтузиазма среди обычных россиян может стать проблемой для Путина. Даже в недемократической системе войну, которую внутри страны все чаще считают нелегитимной, невозможно поддерживать бесконечно.

