Тактика Путіна не спрацьовує: чи хочуть росіяни й надалі продовжувати війну

Довгий час вважалося, що війна проти України, розв'язана режимом Володимира Путіна у лютому 2022 року, має стійку підтримку більшості росіян. Саме на це, як пише Forbes, спиралося багато європейських чиновників, пояснюючи високий рейтинг популярності російського президента і запроваджуючи обмеження на поїздки для громадян РФ до країн Євросоюзу.

Проте, зазначає видання, ситуація в Росії поступово змінюється. Якщо на перших етапах агресії війна могла сприйматися як "загальнонаціональна справа", то зараз з'являються дедалі явніші ознаки послаблення підтримки так званої "спеціальної військової операції". Причиною називають зростаючі матеріальні, людські та репутаційні втрати країни-агресора.

Forbes посилається на дані нового опитування московського "Левада-центру". Згідно з його результатами, лише 25% респондентів виступають за продовження воєнних дій, тоді як 66% підтримують негайний початок мирних переговорів. Це найнижчий рівень підтримки війни за майже чотири роки повномасштабної агресії Росії проти України.

У той же час автори підкреслюють, що оцінювати суспільні настрої в Росії стає все складніше через посилення авторитаризму. Тиск влади впливає як на соціологів, так і на самих респондентів. Навіть "Левада-центр", який вважається незалежним, змушений працювати у жорстких рамках, ризикуючи закриттям.

Незважаючи на це, результати опитування, проведеного в середині грудня серед близько 1600 осіб, виглядають показовими. При цьому вони не означають втрати Кремля легітимності: підтримку російських збройних сил декларують 73% опитаних, а дії Путіна в Україні, як і раніше, схвалюють 52%.

Проте, зазначає Forbes, зниження ентузіазму серед звичайних росіян може стати проблемою для Путіна. Навіть у недемократичній системі війну, яку всередині країни дедалі частіше вважають нелегітимною, неможливо підтримувати нескінченно.

