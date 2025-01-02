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Там зародилась его безжалостность и жестокость: как выглядит дом, где вырос Путин (ФОТО)

Родила Владимира Путина жила очень бедно

сегодня, 21:50
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Лиля Воробьева

Жизнь Владимира Путина, президента России, остается окутанной тайнами и многочисленными мифами. Известно, что он родился в неблагополучном районе Санкт-Петербурга, где вырос в скромных условиях, отмечавшихся бедностью и жестокими реалиями жизни.

Там зародилась его безжалостность и жестокость: как выглядит дом, где вырос Путин (ФОТО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Будущий российский диктатор провел детство в среде, где господствовали бандитские группировки и регулярно происходили кровавые конфликты. безжалостность.

"Трудно представить, что человек, который рос в такой нищете, мог бы стать одним из самых богатых и влиятельных лиц мира. Однако это, безусловно, объясняет жестокость Владимира Путина", — говорится в расследовании СМИ.

Жилье, в котором вырос будущий глава России, его семья получила от "Коммунистической партии". Это была простая коммунальная квартира в Санкт-Петербурге, которая больше напоминала убежище для выживания. что явилось его своеобразным развлечением в детские годы.

Условия жизни в квартире были далеко от комфортных: тонкие картонные стены, общий с соседями туалет и минимум удобств. бандами.

Интересно, что Путин никогда не возвращался в квартиру, в которой провел свое детство.

Путин учился в школе №193 в Санкт-Петербурге, также упоминается в контексте его ранних лет.

Там зародилась его безжалостность и жестокость: как выглядит дом, где вырос Путин (ФОТО) - фото 2
Там зародилась его безжалостность и жестокость: как выглядит дом, где вырос Путин (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что охотница Путина в развратном наряде засветилась на скандальной "голой" вечеринке . 20 декабря в Москве состоялась вечеринка для российских звезд. — "почти обнаженный". Российские знаменитости пришли туда в откровенном наряде, появившиеся после этого светского мероприятия фото вызвали общественное возмущение.

Российских звезд, участвовавших в этой светской тусовке, начали "отменять" в стране-агрессорке – Ивлеевой выписали штраф на кругленькую сумму, Киркорова и Лолиту "вырезают" из проектов, где они задействовались.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-rags-riches-story-9972022
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