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Ткачик Олеся
Сергей Таран считает, что Путни озвучил свои стартовые позиции на переговорах с Трампом.
Путин начал торги
По его словам, в этих переговорных позициях нет ничего нового. Однако он не исключает, что на этот раз в каком-то формате такие переговоры могут когда-нибудь происходить.
Однако, по его словам, еще неизвестно, вернется ли Трамп в Белый дом и пойдет ли он на унизительный мир с Россией.
Портал "Комментарии" сообщал, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа. Этот материал должен стать большой победой для Карлсона и Путина.
Также "Комментарии" рассказывали, что сплошным ужасом назвал интервью российскому диктатору Такеру политолог Виктор Таран. По его словам, тезисы Путина не имеют ничего общего ни с историей, ни с реальностью. Эксперт подчеркнул, что то же самое Путин говорил в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения. Политолог добавил, что интервью диктатора свидетельствует о том, что Россия намерена полностью уничтожить Украину, и Украина должна готовиться к противостоянию.
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