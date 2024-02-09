Таран: Путин озвучил свои стартовые позиции на переговорах с Трампом по Украине

Сергей Таран считает, что Путни озвучил свои стартовые позиции на переговорах с Трампом.

Путин начал торги

"Это нейтралитет Украины, определение оккупированных территорий за Россией и какие-то условные законы о денацификации. Торг, по некоторым позициям, впрочем, возможен. После этого Путин, намекает, что отстанет от НАТО"

, – написал в "Фейсбуке" политолог.

По его словам, в этих переговорных позициях нет ничего нового. Однако он не исключает, что на этот раз в каком-то формате такие переговоры могут когда-нибудь происходить.

"Не только в Кремле убеждены, что по возвращению Трампа в Белый дом тот может попытаться заключить какое-нибудь сомнительное геополитическое соглашение. Поэтому в Кремле уже сейчас публично через гражданина США передают в Вашингтон свои озабоченности, требования, комплексы и оскорбления",

– считает Сергей Таран.

Однако, по его словам, еще неизвестно, вернется ли Трамп в Белый дом и пойдет ли он на унизительный мир с Россией.

"Но Украине уже следует расширить дипломатические инструменты – работать адресно с обеими партиями и конкретными сенаторами, расширить контакты между украинскими политиками и экспертами и американским политикумом, системно выходить на американские телеканалы и социальные сети. Иначе значительную часть информации о войне в Украине американцы будут узнавать из-за таких вот "интервью" с чертом",

– добавил политолог.

Портал "Комментарии" сообщал, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа. Этот материал должен стать большой победой для Карлсона и Путина.

Также "Комментарии" рассказывали, что сплошным ужасом назвал интервью российскому диктатору Такеру политолог Виктор Таран. По его словам, тезисы Путина не имеют ничего общего ни с историей, ни с реальностью. Эксперт подчеркнул, что то же самое Путин говорил в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения. Политолог добавил, что интервью диктатора свидетельствует о том, что Россия намерена полностью уничтожить Украину, и Украина должна готовиться к противостоянию.





