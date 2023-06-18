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Тайна попала в эфир пропагандистского шоу: он подтвердил слухи о Путине

Российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов не ожидали такого ответа от гостя своей программы на государственном телевидении РФ.

сегодня, 08:33 comments3291
Автор:
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Slava Kot
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Тайна попала в эфир пропагандистского шоу: он подтвердил слухи о Путине

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Зрители российского телевидения могли увидеть любопытную ситуацию. Во время одной из пропагандистских программ приглашенный эксперт рассказал информацию о Владимире Путине. Ведущие отреагировали нервными улыбками, а гость шоу заметно нервничал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter советника МВД Украины Антона Геращенко.


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Александр Сладков пришел на эфир российского телевидения, где ведущими программы оказались ведущие российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов. Они представили Сладкова как "журналиста" и "военного корреспондента", который рассказал о встрече с Путиным.

Ведущие спросили Сладкова о начале украинского контрнаступления, однако "военный корреспондент" дал неожиданный ответ.

"Я все контрнаступление провело на карантине, перед встречей с Владимиром Путиным", — сказал Александр Сладков.

Ольга Скабеева и Евгений Попов отреагировали на это нервными улыбками и уточнили у гостя программы или не выдает никаких секретов. Сладков растерянно опустил голову и сказал, что "никаких тайн не разглашает". Эти слова стали очередным подтверждением слухов о здоровье Путина, боящегося за свою жизнь. Поэтому заставляет перед визитами проходить карантинные мероприятия.

Александр Сладков не впервые говорит в эфире российского телевидения больше, чем позволяет Кремль. В сентябре на одном из государственных каналов Сладков указал, что российская армия несет большие потери на войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия заявляла о мощном арсенале оружия, однако теперь Путин признал свои проблемы.

Также "Комментарии" писали о российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая обнародовала свои четыре пункта для окончания войны в Украине.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1669018337484111874
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