Тайный визит в Киев для переговоров: в Кремле заявили о "закрытых контактах" с Украиной

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о существовании открытых и закрытых каналов коммуникации с Украиной. По его словам, такой диалог якобы поддерживается параллельно официальным дипломатическим форматам.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину рассказал о разных форматах диалога между Украиной и Россией во время войны.

"У нас и открытые, и закрытые контакты с Киевом. Открытые контакты существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров", – сказал Ушаков.

В то же время Ушаков не уточнил детали таких коммуникаций, лишь заявив, что они остаются частью дипломатического взаимодействия.

Отдельно помощник Путина прокомментировал заявления о возможной неформальной встрече между представителями украинской власти и российским бизнесом в Киеве. Имени вероятного участника Ушаков не назвал, но указал, что речь идет о "достаточно влиятельном" бизнесмене из России, имя которого якобы "многие знают". Ранее народный депутат Алексей Гончаренко утверждал, что Зеленский встречался в Киеве с Романом Абрамовичем.

Эти заявления появились после того, как Владимир Зеленский публично предложил встречу Путину в открытом письме для обсуждения путей окончания войны. Однако Путин заявил, что не видит предпосылок для прямого диалога на предложенных Украиной условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле раскрыли, как вручили Путину письмо от Зеленского.

Также "Комментарии" писали о том, какое тайное содержание имеет письмо Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину. В нем три ключевых условия Украины для мирных переговоров.