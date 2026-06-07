Таємний візит до Києва для переговорів: у Кремлі заявили про "закриті контакти" з Україною

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Slava Kot
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив про існування відкритих та "закритих" каналів комунікації з Україною. За його словами, такий діалог нібито підтримуються паралельно до офіційних дипломатичних форматів.
Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел
Юрій Ушаков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну розповів про різні формати діалогу між Україною та Росією під час війни.
Водночас Ушаков не уточнив деталей таких комунікацій, лише заявивши, що вони залишаються частиною дипломатичної взаємодії.
Окремо помічник Путіна прокоментував заяви про можливу неформальну зустріч у Києві між представниками української влади та російським бізнесом. Імені ймовірного учасника Ушаков не назвав, але вказав, що йдеться про "досить впливового" бізнесмена з Росії, ім'я якого нібито "багато хто знає". Раніше народний депутат Олексій Гончаренко стверджував, що Зеленський зустрічався у Києві з Романом Абрамовичем.
Ці заяви з’явилися після того, як Володимир Зеленський публічно запропонував зустріч Путіну у відкритому листі для обговорення шляхів закінчення війни. Однак Путін заявив, що не бачить передумов для прямого діалогу на запропонованих Україною умовах.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі розкрили, як вручили Путіну лист від Зеленського.
Також "Коментарі" писали про те, який таємний зміст має лист Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У ньому три ключові умови України для мирних переговорів.