Таємний візит до Києва для переговорів: у Кремлі заявили про "закриті контакти" з Україною

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив про існування відкритих та "закритих" каналів комунікації з Україною. За його словами, такий діалог нібито підтримуються паралельно до офіційних дипломатичних форматів.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну розповів про різні формати діалогу між Україною та Росією під час війни.

"У нас і відкриті, і закриті контакти з Києвом. Відкриті контакти існували, коли ми проводили кілька раундів переговорів", — сказав Ушаков.

Водночас Ушаков не уточнив деталей таких комунікацій, лише заявивши, що вони залишаються частиною дипломатичної взаємодії.

Окремо помічник Путіна прокоментував заяви про можливу неформальну зустріч у Києві між представниками української влади та російським бізнесом. Імені ймовірного учасника Ушаков не назвав, але вказав, що йдеться про "досить впливового" бізнесмена з Росії, ім'я якого нібито "багато хто знає". Раніше народний депутат Олексій Гончаренко стверджував, що Зеленський зустрічався у Києві з Романом Абрамовичем.

Ці заяви з’явилися після того, як Володимир Зеленський публічно запропонував зустріч Путіну у відкритому листі для обговорення шляхів закінчення війни. Однак Путін заявив, що не бачить передумов для прямого діалогу на запропонованих Україною умовах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі розкрили, як вручили Путіну лист від Зеленського.

Також "Коментарі" писали про те, який таємний зміст має лист Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У ньому три ключові умови України для мирних переговорів.