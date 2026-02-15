Телефон под колпаком: в России хотят следить за детьми через SIM-карты

В России могут ввести новый механизм контроля использования мобильной связи детьми. Операторы связи вместе с государственными структурами должны будут отслеживать "подозрительную активность" на номерах, которыми пользуются несовершеннолетние, и информировать об этом их родителей.

Слежка за детьми в рф через телефон

О возможности таких изменений сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. По его словам, в настоящее время в законодательстве еще не прописан четкий алгоритм мониторинга именно детских номеров, однако такая логика уже заложена в новые нормы и может получить дальнейшее развитие.

В начале недели Госдума приняла законопроект, устанавливающий порядок оформления SIM-карт для детей. В частности, родители должны уведомлять операторов связи, если передают ребенку SIM-карту, зарегистрированную на свое имя. В будущем это может стать основанием для создания отдельного режима контроля над такими номерами.

Речь идет о возможном автоматическом оповещении родителей при фиксации "нетипичных звонков" или "подозрительных операций". Детали технической реализации пока находятся на стадии обработки. Чиновники заявляют, что инициатива направлена на защиту детей, однако эксперты уже обращают внимание на риски расширения цифрового надзора.

Таким образом, под предлогом безопасности может быть создан механизм постоянного мониторинга телефонной активности несовершеннолетних, вызывающий дискуссии о балансе между защитой детей и правом на конфиденциальность.

