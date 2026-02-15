Телефон під ковпаком: у росії хочуть стежити за дітьми через SIM-карти

У росії можуть запровадити новий механізм контролю за використанням мобільного зв’язку дітьми. Оператори зв’язку разом із державними структурами повинні будуть відстежувати “підозрілу активність” на номерах, якими користуються неповнолітні, та інформувати про це їхніх батьків.

Контроль над дітьми в рф через телефон

Про можливість таких змін повідомив заступник голови Ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації Артем Шейкін. За його словами, наразі в законодавстві ще не прописаний чіткий алгоритм моніторингу саме дитячих номерів, однак така логіка вже закладена в нові норми і може отримати подальший розвиток.

На початку тижня Держдума ухвалила законопроєкт, який встановлює порядок оформлення SIM-карт для дітей. Зокрема, батьки повинні повідомляти операторів зв’язку, якщо передають дитині SIM-карту, зареєстровану на своє ім’я. У майбутньому це може стати підставою для створення окремого режиму контролю за такими номерами.

Йдеться про можливе автоматичне сповіщення батьків у разі фіксації “нетипових дзвінків” або “підозрілих операцій”. Деталі технічної реалізації поки що перебувають на стадії опрацювання. Чиновники заявляють, що ініціатива спрямована на захист дітей, однак експерти вже звертають увагу на ризики розширення цифрового нагляду.

Таким чином, під приводом безпеки може бути створений механізм постійного моніторингу телефонної активності неповнолітніх, що викликає дискусії щодо балансу між захистом дітей і правом на приватність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Кабінет Міністрів України затвердив державний план заходів, спрямованих на скорочення споживання алкоголю в країні у 2026–2028 роках. Документ передбачає комплексні кроки для зменшення шкоди від вживання спиртного та посилення державного контролю у цій сфері.