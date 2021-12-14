Телефонный разговор Путина и Макрона: какие требования выставил президент России

Президент России Владимир Путин заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора во вторник, 14 декабря, что Москва хочет немедленных переговоров с западными странами, чтобы предотвратить расширение НАТО дальше на восток. Такое заявление сделал Кремль. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин разговаривает со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном - Reuters

"Президент России отметил важность немедленного начала международных переговоров для выработки юридически закрепленных гарантий, которые бы предотвратили дальнейшее расширение НАТО на восток и развертывание оружия в соседних государствах, прежде всего в Украине, которые угрожают России", – говорится в заявлении Кремля.

Подобное требование Путин выдвинул во время виртуальных переговоров с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе и телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в понедельник, 13 декабря.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский считает, что аргументы Байдена не повлияли на Путина. Скопление войск около украинской границы Москва просто устраивает шантаж Украины и Запада, а переговоры президента Байдена и президента Путина пока не привели к тому, что угроза вблизи украинской границы исчезла.

Владимир Зеленский считает, что российский президент Путин дал команду — взыскать войска к украинской границе, чтобы повышать ставки на переговорах, устраивая шантаж не столько Украины, сколько коллективного Запада. Президент считает, что если количество российских военнослужащих у украинской границы продолжит увеличиваться, то тогда можно будет говорить, что в Кремле решили усилить шантаж, а, возможно, и вовсе приняли решение начать наступление на Украину или даже на весь регион.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!