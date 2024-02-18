Тело Навального покрыто синяками: в СМИ рассказали новые подробности о причине смерти

Тело представителя российской оппозиции Алексея Навального находится в окружной клинической больнице Салехарда. Но официально это не разглашают, потому что вскрытие еще не произошло.

Навальный умер в тюрьме (фото из открытых источников)

На теле Навального обнаружены синяки, полученные им, когда был жив, сообщает " Новая газета. Европа ", ссылаясь на медика скорой помощи Салехарда, просящего не обнародовать его имя.

"Как сотрудник скорой с немалым стажем, могу сказать, что такие повреждения, как описывали их видевшие, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, ведь судороги бывают очень сильными, вот синяки и с А еще говорили, что на груди у него тоже синяк есть. Но возникающий в связи с косвенным массажем сердца", — рассказал медик.

Издание также делает упор на обнародованных в открытых источниках признаках применения "Новичка". После отравления оппозиционера 2020 реаниматолог Михаил Фремдерман перечислил для "Би-Би-Си" симптомы, когда применяют к человеку боевое ядовитое вещество "Новичок".

"Подобные вещества повышают в теле содержание ацетилхолина, одного из основных медиаторов в организме. Он, в свою очередь, начинает сильно действовать на мускулатуру, дыхание, мышечный тонус, давление, работу сердца. Нарушается регуляция работы внутренних органов и нервно-м' язовой системы. Человек падает в обморок, у него могут быть судороги, конвульсии, быстро развивающаяся кома. Некоторые виды можно нанести даже коже и человек получает тяжелое отравление", — написано в публикации издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как убийство Навального повлияло на Мюнхенскую конференцию . На фоне смерти в российской тюрьме оппозиционера Алексея Навального на Мюнхенской конференции безопасности, где выступал президент Украины Владимир Зеленский, практически отсутствуют голоса спикеров, выступающих за примирение или перезагрузку в войне России против Украины.