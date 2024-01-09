Теперь беспилотников будет еще больше: Шойгу намекнул на новые удары по Украине

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу убеждает, что российский военно-промышленный комплекс сформирует серийную линейку всех типов беспилотников – от сверхмалых до тяжелых ударных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя слова Сергея Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов (БПЛА — ред.). В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжелых ударных", – заявил министр обороны страны-агрессора.

Стоит отметить, что в апреле 2023 года российские СМИ сообщали о планах запустить серийное производство тяжелых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Охотник". Производство данного беспилотника, об испытаниях которого Россия объявляла еще 4 года назад, якобы начнется через два года в Новосибирске. В июле 2023 года российская компания "Робоавиа" объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА, который возведут в Ростовской области, а первый уже якобы работает в оккупированном Крыму — в Симферополе. В августе 2023 года глава Кремля Владимир Путин поручил госкорпорации "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет".

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