Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ официально обнародован. Он уже появился на портале правовой информации РФ.

Иран и РФ. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что этот закон был подписан Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом 17 января в Москве. Документ затрагивает сферы, связанные с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры.

Согласно документу, если одна из сторон подвергается нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору. Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества и проведению совместных военных учений.

При этом российские СМИ обращают внимание, что 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время приезда в российскую столицу передал российскому диктатору письменное послание от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. На встрече в Кремле Арагчи акцентировал внимание, насколько для его страны важно подписание договора о стратегическом партнерстве с Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — в мае Израиль собирался нанести удар по ядерным объектам Ирана. Однако президент США Дональд Трамп отклонил эту идею. Об этом пишет The New York Times.

По информации СМИ, Дональд Трамп принял решение после нескольких месяцев внутренних дискуссий. Споры шли вокруг того, следует ли продолжать дипломатию или же дать "зеленый свет" Израилю в его попытках помешать Ирану создать бомбу, в то время как Тегеран ослаблен в военном и экономическом плане.

В итоги дебаты лишь выявили разногласия между сторонниками силовых мер и другими советниками, которые сомневаются, что военная атака на Иран сможет разрушить ядерные амбиции страны и позволит избежать более крупной войны. В результате решено пока воздержаться от военных действий, так как Иран готов к переговорам.



