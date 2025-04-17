Трамп вновь сдает назад: на какой шаг против Ирана так и не решился

В мае Израиль собирался нанести удар по ядерным объектам Ирана. Однако президент США Дональд Трамп отклонил эту идею. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Иран и США. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, Дональд Трамп принял решение после нескольких месяцев внутренних дискуссий. Споры шли вокруг того, следует ли продолжать дипломатию или же дать "зеленый свет" Израилю в его попытках помешать Ирану создать бомбу, в то время как Тегеран ослаблен в военном и экономическом плане.

В итоги дебаты лишь выявили разногласия между сторонниками силовых мер и другими советниками, которые сомневаются, что военная атака на Иран сможет разрушить ядерные амбиции страны и позволит избежать более крупной войны. В результате решено пока воздержаться от военных действий, так как Иран готов к переговорам.

По слова источников, Израиль разработал план атаки и планировал ударить по ядерным объектам Ирана в мае 2025 года. Израильские чиновники были готовы к реализации и периодически надеялись, что США одобрят операцию. Цель этого всего — отбросить способность Тегерана создать ядерное оружие как минимум на год.

При этом почти все планы потребовали бы помощи США не только для защиты Израиля от ответных мер Ирана, но и для обеспечения израильской атаки. Это сделала бы Вашингтон ключевым участником удара.

На данный момент Трамп остановил свой выбор дипломатии, на время отказавшись от военных действий. В свой первый срок он разорвал ядерную сделку с Ираном, заключенную при Обаме. Но во второй срок, стремясь избежать новой войны на Ближнем Востоке, он начал переговоры с Тегераном, дав лишь несколько месяцев на заключение новой ядерной сделки.

Ранее в этом месяце президент США сообщил Израилю о решении, что США не поддержат атаку. Это было обсуждено с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который на прошлой неделе посетил Белый дом. Тогда Трамп объявил, что Соединенные Штаты начинают переговоры с Ираном.

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