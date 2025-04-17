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Трамп вновь сдает назад: на какой шаг против Ирана так и не решился

По информации NYT, Трамп отменил израильский удар по ядерным объектам Ирана

сегодня, 08:34
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Кравцев Сергей

В мае Израиль собирался нанести удар по ядерным объектам Ирана. Однако президент США Дональд Трамп отклонил эту идею. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Трамп вновь сдает назад: на какой шаг против Ирана так и не решился

Иран и США. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, Дональд Трамп принял решение после нескольких месяцев внутренних дискуссий. Споры шли вокруг того, следует ли продолжать дипломатию или же дать "зеленый свет" Израилю в его попытках помешать Ирану создать бомбу, в то время как Тегеран ослаблен в военном и экономическом плане.

В итоги дебаты лишь выявили разногласия между сторонниками силовых мер и другими советниками, которые сомневаются, что военная атака на Иран сможет разрушить ядерные амбиции страны и позволит избежать более крупной войны. В результате решено пока воздержаться от военных действий, так как Иран готов к переговорам.

По слова источников, Израиль разработал план атаки и планировал ударить по ядерным объектам Ирана в мае 2025 года. Израильские чиновники были готовы к реализации и периодически надеялись, что США одобрят операцию. Цель этого всего — отбросить способность Тегерана создать ядерное оружие как минимум на год.

При этом почти все планы потребовали бы помощи США не только для защиты Израиля от ответных мер Ирана, но и для обеспечения израильской атаки. Это сделала бы Вашингтон ключевым участником удара.

На данный момент Трамп остановил свой выбор дипломатии, на время отказавшись от военных действий. В свой первый срок он разорвал ядерную сделку с Ираном, заключенную при Обаме. Но во второй срок, стремясь избежать новой войны на Ближнем Востоке, он начал переговоры с Тегераном, дав лишь несколько месяцев на заключение новой ядерной сделки.

Ранее в этом месяце президент США сообщил Израилю о решении, что США не поддержат атаку. Это было обсуждено с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который на прошлой неделе посетил Белый дом. Тогда Трамп объявил, что Соединенные Штаты начинают переговоры с Ираном.

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Источник: https://www.nytimes.com/2025/04/16/us/politics/trump-israel-iran-nuclear.html
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