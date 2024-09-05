После того, как российский диктатор Владимир Путин избежал ареста в Монголии, Кремль говорит, что никто не может сдержать Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNBS.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в среду со стороны Кремля был "более чем легкий запах самодовольства" после того, как поездка Путина в Монголию в начале недели прошла без проблем — несмотря на то, что "на визите висел ордер на арест Международного уголовного суда".

"Путина встретили на красной дорожке, он встретился со своим монгольским коллегой и обсудил торговые связи и двусторонние отношения со страной, которая, как он знает, нуждается в ее инвестициях и не противостоит ее вторжению в Украину", — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что реальным бонусом для РФ стало то, что ее лидера при этом не задержали, в то время как Монголия как член Международного уголовного суда (МУС) имела обязанность арестовать Путина. После этого Кремль заявил, что такие учреждения, как МУС, не могут ограничить Россию в ее отношениях с "мировым большинством".

"Вся эта история с МУС не может и не будет ограничением в развитии отношений России с государствами-партнерами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений и международных контактах. Глобальное большинство имеет гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества, чем мигалки МКС", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь Макс Гесс, сотрудник Института исследований внешней политики, сказал, что эта поездка была скорее символическим успехом для России, чем стратегическим или тактическим, однако до сих пор нет официального объявления о крупных экономических проектах, которые влияют на Монголию, такие как Газопровод "Сила Сибири 2".

"Визит Владимира Путина в Монголию является ключевым шагом в попытках Путина бросить вызов международному порядку", — отметил эксперт.

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