Теперь никто в армию Путина точно не побежит: эксперт шокировал правдой об опасном сценарии для РФ

Возможная эпидемическая угроза в России может иметь последствия не только для системы здравоохранения, но и для военной сферы. Военный эксперт Роман Свитан предположил , что ситуация вокруг возможной вспышки чумы может быть как реальной проблемой, так и частью масштабной информационно-психологической операции.

Фото: из открытых источников

По его словам, внимание привлекают также предупреждение Соединенных Штатов своим гражданам о пребывании или выезде из РФ. Свитан считает, что подобные сигналы могут свидетельствовать о серьезности ситуации, хотя окончательных выводов по поводу характера угрозы делать не стоит.

"Не исключаю возможности, что это какая-то проблема, связанная с бактериалийским оружием или серьезное ИПСО. Можно попытаться запугать в основном россиян и перевести Россию в такой режим", – отметил эксперт.

В то же время Свитан обратил внимание на потенциальное влияние карантинных мер на мобилизационные процессы. Если из-за эпидемической угрозы в России начнут вводить ограничения на передвижение людей или ужесточать контроль, это может создать дополнительные трудности для комплектования русской армии.

Особенно актуальным это может оказаться на фоне значительных потерь российских войск и необходимости постоянно привлекать новых военнослужащих. По словам Свитана, ограничения передвижения могут напрямую повлиять на возможность набора людей.

"Вполне возможно, что под такую задачу они могли все это запустить, не исключая возможности реального заражения. Понятно, что никто бежать в армию не будет", — сказал он.

Портал "Комментарии" уже писал , что постоянные заявления Дональда Трампа о готовности быстро завершить войну России против Украины могут быть связаны не только с его стремлением продемонстрировать дипломатический успех. Политическая психологи Лариса Волошина считает, что позицию президента США следует рассматривать также сквозь призму его политических и экономических интересов.