Теперь Путин точно захочет перемирие: The Economist назвал главную причину

Воевать бесконечно долго проблемно не только Украине, но и России. Широко разрекламированное российской пропагандой российское наступление на Харьков не дало россиянам желаемого результата. Успехи окупантов в других местах, особенно на Донбассе, были как стратегически незначительными и достигнутыми огромной ценой. Сейчас вопрос не в том, сможет ли Украина продолжать борьбу, а в том, как долго Россия сможет поддерживать темп операций. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что ключевой вопрос не в живой силе. Россия может продолжать находить еще 25 тысяч солдат ежемесячно, чтобы поддерживать численность на фронте около 470 тысяч. Также растет производство ракет для поражения украинской инфраструктуры. Но, несмотря на все разговоры о том, что Россия превратилась в военную экономику, где около 8% ее ВВП тратится на военные расходы, она способна компенсировать свои потрясающие потери танков, бронированных машин пехоты и артиллерии, только вытащив из хранилищ и восстановив советские запасы. Хотя эти запасы огромны, они не безграничны.

По данным большинства разведок, за первые два года войны Россия потеряла около 3000 танков и 5000 других бронетехник. Голландский разведывательный сайт Oryx нашел доказательства уничтожения 3235 танков, но предполагает, что фактическая цифра "значительно выше".

Авторы материала отмечают, советская цепочка поставок вооружений больше не существует. Украина, Грузия и Восточная Германия были важнейшими центрами производства оружия и компонентов. По иронии судьбы, основным производителем башен для танков Т-72 был Харьков. Число работников в военно-промышленном комплексе также резко сократилось примерно с 10 млн до 2 млн. человек.

Еще одна серьезная проблема – производство артиллерийских стволов. Сейчас с помощью Северной Кореи у России, кажется, достаточно снарядов, вероятно, около 3 миллионов в этом году — достаточно, чтобы превзойти украинцев. Но минусом столь высокой скорострельности является износ стволов. В некоторых случаях стволы гаубиц нуждаются в замене через несколько месяцев. Но самая большая проблема возникает с танками и боевыми машинами пехоты, все еще имеющими решающее значение для любых масштабных наступательных наземных операций.

Журналисты считают, что если ничего не изменится, до конца этого года российским войскам, возможно, придется сменить свою позицию на более оборонительную.

"Ожидайте, что интерес Путина к временному прекращению огня возрастет", — подытожило издание.

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