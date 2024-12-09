Теперь Путин в Украине будет действовать еще жестче: какая причина

Падение режима Башара Асада в Сирии и вывод российских войск из страны стал настоящим шоком и унижением для российского диктатора Владимира Путина, и это может повлиять на его позицию в войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ханна Нотте, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, назвала отступление России "позорным провалом".

"В последние годы Россия всегда обвиняла в своих ошибках и конфузах Украину и ее западных сторонников", — сказала она.

По ее словам, Россия может попытаться сделать то же самое с падением Асада, но риторическая гимнастика не сработает. Она не может отвлечь внимание от того, что это поражение".

Различные аналитические центры подсчитали, что Путин тратит 2 миллиона фунтов стерлингов каждый день на содержание своих военных в Сирии. Однако, как пишет "The Telegraph", война в Украине является для него приоритетом, поэтому он, возможно, приказал, чтобы ни одна ракета или военный самолет не были выделены для защиты Асада.

При этом российские пропагандисты уже готовят оправдание для такого отступления, пишет издание.

Так, они обвинили в крахе широкий западный заговор по подрыву России. Они также перестали называть сирийских повстанцев "террористами", вместо этого называя их "вооруженными формированиями" — признак того, что Кремль признал их победу и готовится к переговорам.

При этом, как пишет The Telegraph, крах режима Асада будет иметь серьезные последствия для стратегии Кремля на Ближнем Востоке, а также в Африке, а также возможно, повлияет на внутренний российский режим, отметил аналитик Марк Галеотти.

В то же время аналитики предупредили, что шок от быстрого краха режима Асада может также повлиять на перспективы мира в Украине, еще больше ужесточив бескомпромиссную позицию Путина.

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