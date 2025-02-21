Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал так называемую "специальную военную операцию" народной войной.

Дмитрий Медведев

"Специальная военная операция — это народная война, народная", — сказал Медведев.

При этом он утверждает, что у России якобы все есть для победы в войне против Украины.

"Весь мир выступил против нас. Во всяком случае, наши противники объединились, мы бы ничего не получили. Сейчас у нас есть для победы все, что необходимо", — заявил Медведев.

Помимо этого, он поддержал президента США Дональда Трампа в критике украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, он заявил, что якобы Трамп прав на все 200%, когда называл Зеленского "диктатором без выборов". Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы "громко рассмеялся".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров также подыграл Трампу, которые обвиняли Украину в том, что ей было выделено слишком много денег на войну. Так вот, Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы поглощает сотни и сотни миллиардов долларов, которые можно было бы вложить в развитие стран Африки. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "Большой двадцатки" в ЮАР.

"Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни млрд долларов военной помощи, которые, конечно, могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке", — сказал российский министр.



