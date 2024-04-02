Теракт в "Крокусе": подозреваемого чеченца замучили до смерти

В РФ по подозрению в причастности к нападению на россиян в концертном зале "Крокус сити холл" задержали чеченца Асхаба Успанова. Во время допроса российские силовики пытали чеченца, пока он не скончался.

В РФ продолжаются поиски причастных к теракту. Фото из открытых источников

Об этом сообщает украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на российские паблики. Журналист пишет, что на видео из морга видно, что на теле Асхаба Успанова многочисленны следы побоев, сломанные ребра и хребет.

Медийщик предположил, что из чеченца пытались выбить признание в работе на украинские спецслужбы.

"Пытки к задержанным в России теперь применяются открыто и почти официально. Пытки публично оправдывает российская пропаганда, а потому количество подобных случаев будет только расти. Удивляет другое — почему чеченцы безропотно соглашаются служить путинскому режиму, который их откровенно презирает, ненавидит и при случае пытает, чтобы объявить террористами", — прокомментировал Денис Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО". При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас возникла угроза оккупации города Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В общем, силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.