Теракт в Подмосковье: перед какой дилеммой оказался Путин из-за истории с "украинским следом"

Российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники высказывают непоследовательную позицию касательно нарратива о том, что Украина якобы осуществила теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Это свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии по обсуждению инцидента из-за шока, который испытала российская элита после его последствий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, российские политики пытаются поддерживать последовательную риторическую линию относительно нападения на ТЦ, поскольку до конца не поняли, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов.

Отмечается, что Путин и его чиновники не полностью сплотились вокруг фейкового нарратива об участии Украины в теракте, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство".

"23 марта в своем обращении после теракта диктатор прямо заявил, что нападавшие связаны с Украиной. Однако во время выступления на коллегии Генпрокуратуры РФ 26 марта, он вспомнил о нападении на "Крокус", призвав следователей установить все факты по делу, но не обвиняя прямо или косвенно Украину в этом нападении", — объясняют аналитики.

Эксперты обращают внимание, что хозяин Кремля упомянул украинское правительство только один раз во время не связанной с этим части обращения о возвращении "потерянной" собственности России за рубежом. Это заметное изменение по сравнению с его предыдущими обвинениями. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков так же отказался прямо заявить, что Украина организовала нападение на "Крокус", когда его спросили об этом журналисты.

"Колебания Путина между прямым обвинением Украины в один день и избеганием этого вопроса на следующий день свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии относительно того, как обсуждать атаку, вероятно, частично вследствие шока, который испытала российская элита после ее последствий", — считают в ISW.

В то же время другие чиновники удвоили безосновательный нарратив Кремля об участии Украины в теракте и при этом признали, что российским властям пока не хватает критически важной информации об атаке.

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