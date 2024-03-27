Теракт в Подмосковье: перед какой дилеммой оказался Путин из-за истории с "украинским следом"

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники высказывают непоследовательную позицию касательно нарратива о том, что Украина якобы осуществила теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Это свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии по обсуждению инцидента из-за шока, который испытала российская элита после его последствий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, российские политики пытаются поддерживать последовательную риторическую линию относительно нападения на ТЦ, поскольку до конца не поняли, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов.
Отмечается, что Путин и его чиновники не полностью сплотились вокруг фейкового нарратива об участии Украины в теракте, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство".
Эксперты обращают внимание, что хозяин Кремля упомянул украинское правительство только один раз во время не связанной с этим части обращения о возвращении "потерянной" собственности России за рубежом. Это заметное изменение по сравнению с его предыдущими обвинениями. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков так же отказался прямо заявить, что Украина организовала нападение на "Крокус", когда его спросили об этом журналисты.
В то же время другие чиновники удвоили безосновательный нарратив Кремля об участии Украины в теракте и при этом признали, что российским властям пока не хватает критически важной информации об атаке.
Также издание "Комментарии" сообщало – отразится ли теракт в Подмосковье на российско-украинской войне: какие планы у Путина.
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