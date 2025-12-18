logo

BTC/USD

87175

ETH/USD

2869.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Терпения больше нет": пленные РФ выставили Путину жесткий ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

"Терпения больше нет": пленные РФ выставили Путину жесткий ультиматум

Активисты движения 'Наш выход' надеются на мирное соглашение, предусматривающее масштабный обмен военнопленными

18 декабря 2025, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Находящиеся в Украине в статусе военнопленных военные из армии России записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Их послание приурочено к ежегодной "прямой линии", которую глава Кремля проведет в пятницу, 19 декабря, отвечая на вопросы волнующих, по его мнению, граждан. Об этом сообщило общественное движение "Наш выход".

"Терпения больше нет": пленные РФ выставили Путину жесткий ультиматум

Фото: из открытых источников

В обращении пленники задают Путину вопрос о том, почему их до сих пор не обменяли. На видео среди военнопленных видны тяжелораненые, больные, мусульмане, "ахматовцы", а также солдат, попавший в плен уже второй раз.

"Сейчас я нахожусь в лагере для военнопленных. Здесь тысячи людей, среди них ранены и те, кто младше 25 лет. Хотя 2 июня 2025 года были достигнуты Стамбульские договоренности, предусматривавшие обмен "всех на всех" в этих категориях, действительно обменяли не всех", — сообщил Ткачук.

Военнопленный Мансур Эльмурзаев добавил, что все они ожидают обмен и терпение уже на грани.

Лидер движения "Наш выход" Ирина Кринина выразила надежду, что Украина и Россия смогут заключить мирное соглашение, где ключевым пунктом станет обмен военнопленных в формате "всех на всех".

Общественное движение "Наш выход" было основано в конце декабря 2023 года проживающими в Украине россиянами. Организация занимается поддержкой семей исчезнувших российских военных, помогает в поиске близких, а также способствует оформлению статуса "военнопленного", позволяющего включать людей в списки на обмен.

Как уже писали "Комментарии", военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил вероятность введения рождественского перемирия в Украине. По мнению эксперта, прекращения огня со стороны России ждать не стоит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости