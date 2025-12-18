"Терпения больше нет": пленные РФ выставили Путину жесткий ультиматум

Находящиеся в Украине в статусе военнопленных военные из армии России записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Их послание приурочено к ежегодной "прямой линии", которую глава Кремля проведет в пятницу, 19 декабря, отвечая на вопросы волнующих, по его мнению, граждан. Об этом сообщило общественное движение "Наш выход".

Фото: из открытых источников

В обращении пленники задают Путину вопрос о том, почему их до сих пор не обменяли. На видео среди военнопленных видны тяжелораненые, больные, мусульмане, "ахматовцы", а также солдат, попавший в плен уже второй раз.

"Сейчас я нахожусь в лагере для военнопленных. Здесь тысячи людей, среди них ранены и те, кто младше 25 лет. Хотя 2 июня 2025 года были достигнуты Стамбульские договоренности, предусматривавшие обмен "всех на всех" в этих категориях, действительно обменяли не всех", — сообщил Ткачук.

Военнопленный Мансур Эльмурзаев добавил, что все они ожидают обмен и терпение уже на грани.

Лидер движения "Наш выход" Ирина Кринина выразила надежду, что Украина и Россия смогут заключить мирное соглашение, где ключевым пунктом станет обмен военнопленных в формате "всех на всех".

Общественное движение "Наш выход" было основано в конце декабря 2023 года проживающими в Украине россиянами. Организация занимается поддержкой семей исчезнувших российских военных, помогает в поиске близких, а также способствует оформлению статуса "военнопленного", позволяющего включать людей в списки на обмен.

