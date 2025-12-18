"Терпіння більше немає": полонені РФ виставили Путіну жорсткимй ультиматум

Військові з армії Росії, які перебувають в Україні у статусі військовополонених, записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна. Їхнє послання приурочене до щорічної "прямої лінії", яку очільник Кремля проведе в п’ятницю, 19 грудня, відповідаючи на запитання громадян, що, на його думку, їх хвилюють. Про це повідомив громадський рух "Наш вихід".

У зверненні полонені ставлять Путіну запитання про те, чому їх досі не обміняли. На відео серед військовополонених видно тяжкопоранених, хворих, мусульман, "ахматівців", а також солдата, який потрапив у полон уже вдруге.

"Зараз я перебуваю у таборі для військовополонених. Тут тисячі людей, серед них поранені та ті, хто молодший за 25 років. Хоча 2 червня 2025 року були досягнуті Стамбульські домовленості, що передбачали обмін "всіх на всіх" у цих категоріях, насправді обміняли не всіх", – повідомив Ткачук у відео.

Військовополонений Мансур Ельмурзаєв додав, що всі вони очікують на обмін і терпіння вже на межі.

Лідерка руху "Наш вихід" Ірина Криніна висловила сподівання, що Україна та Росія зможуть укласти мирну угоду, де ключовим пунктом стане обмін військовополонених у форматі "всіх на всіх".

Громадський рух "Наш вихід" було засновано наприкінці грудня 2023 року росіянками, що проживають в Україні. Організація займається підтримкою родин зниклих російських військових, допомагає у пошуку близьких, а також сприяє оформленню статусу "військовополоненого", що дозволяє включати людей до списків на обмін.

Як вже писали "Коментарі", військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив імовірність запровадження різдвяного перемир’я в Україні. На думку експерта, припинення вогню з боку Росії очікувати не варто.