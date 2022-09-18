Террорист Гиркин рассказал, что ждет Путина в будущем

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Лиля Воробьева
Гиркин предполагает, что российского президента имеют возможность убрать представители российских элит. Российского диктатора Владимира Путина ждет судьба ранее известных правителей – Гуссейна и Каддафи – если спецоперация в Украине завершится поражением. Об этом заявляет российский военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), являвшийся участником захвата Крыма и помогавший оккупантам захватить Славянск еще в 2014 году.
Игорь Гиркин (фото из открытых источников) прокомментировали
Как говорит российский террорист, нужно несколько поражений захватчиков из РФ во время спецоперации на украинской территории, внезапная инфляция — в результате в России будет революционная ситуация.
"Еще парочка оскорбительных поражений, вспышка инфляции и вот мы получаем ту же революционную ситуацию. Верхи не могут, а низы не хотят. Тем более, все революции происходят не в деревне, а в столице. Здесь будет и смута, и перевороты", — предсказывает Горкин.
Террорист придерживается мнения, что когда Россия терпит поражение, "Акелла, который окончательно промахнулся":
"Но вариант с Хуссейном более вероятный. Вариант из Каддафи тоже не исключен (иракский диктатор Саддам Гуссейн был повешен, а ливийского диктатора Каддафи растерзала толпа. — Ред.)", — подытожил Стрелков.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что террорист Гиркин отметил печальную картинку для РФ на всем фронте. Гиркин еще раз назвал бездарным российское военное руководство и похвалил украинскую армию.
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