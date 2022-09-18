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Террорист Гиркин рассказал, что ждет Путина в будущем

Гиркин не исключает, что Путина могут убить российские элиты

сегодня, 20:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Гиркин предполагает, что  российского президента имеют возможность убрать представители российских элит. Российского диктатора Владимира Путина ждет судьба ранее известных правителей – Гуссейна и Каддафи – если спецоперация в Украине завершится поражением. Об этом заявляет российский военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), являвшийся участником захвата Крыма и помогавший оккупантам захватить Славянск еще в 2014 году.

Террорист Гиркин рассказал, что ждет Путина в будущем

Игорь Гиркин (фото из открытых источников) прокомментировали

Как говорит российский террорист, нужно несколько поражений захватчиков из РФ во время спецоперации на украинской территории, внезапная инфляция — в результате в России будет революционная ситуация.

"Еще парочка оскорбительных поражений, вспышка инфляции и вот мы получаем ту же революционную ситуацию. Верхи не могут, а низы не хотят. Тем более, все революции происходят не в деревне, а в столице. Здесь будет и смута, и перевороты", — предсказывает Горкин.

Террорист придерживается мнения, что когда Россия терпит поражение, "Акелла, который окончательно промахнулся":

  • может окончить, как Павел I (он был убит придворными во время сговора);
  • ждет  его судьба экс-президента Югославии Милошевича, который был осужден Гаагским трибуналом и окончил жизнь в тюремной камере, у него произошёл сердечный приступ.

"Но вариант с Хуссейном более вероятный. Вариант из Каддафи тоже не исключен (иракский диктатор Саддам Гуссейн был повешен, а ливийского диктатора Каддафи растерзала толпа. — Ред.)", — подытожил Стрелков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что террорист Гиркин отметил печальную картинку для РФ на всем фронте. Гиркин еще раз назвал бездарным российское военное руководство и похвалил украинскую армию.



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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/42817
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