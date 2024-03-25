Террористы ИГИЛ пригрозили РФ новыми кровавыми и адскими ударами

Иранские СМИ опубликовали информацию от подразделений ИГИЛ провинции Хорасан, которые пригрозили России и ее диктатору Владимиру Путину новыми кровавыми терактами.

Теракт в "Крокусе"

Террористов разозлила информация о том, что задержанных за теракт в "Крокус-холле" пытают.

"Всем диким россиянам, в частности Путину! Остерегайтесь!"

— сказано в листовке-плакате террористов.

Они добавили, что у них есть возможность отомстить за издевательство над плененными "братьями", подвергающимися пыткам. При этом террористы пообещали, что нанесут по России удар такой силы, что о нем будут помнить все поколения россиян.

"Ждите очень тяжелых, смертельных, кровавых, болезненных, адских и разрушительных ударов. Очень скоро!

— говорится в обращении террористов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 22 марта в Москве в "Крокус-холле" произошел теракт , в результате которого было много погибших и раненых. Российские силовики задержали подозреваемых в совершении этого теракта. В частности, одним из них является Шамсидин Фаридуни. В соцсетях распространили фото, на которых он лежит со спущенными штанами, к нему подключен военный аппарат связи ТА-57, который оккупанты используют для пыток разрядами электричества. На фото видно, что клеммы подключают к гениталиям и конечностям жертвы. При этом задержанного поливали водой, чтобы усилить боль от пыток.

Кроме того, российский военный блогер Егор Гузенко опубликовал видео, на котором российские силовики вроде бы отрезают подозреваемому в теракте ухо и заставляют его съесть. При этом, как отметил журналист Денис Казанский, после таких пыток задержанные признаются во всем, что им прикажут, даже в работе лично на главу ГУР Кирилла Буданова.