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Террористы ИГИЛ пригрозили РФ новыми кровавыми и адскими ударами

Подразделения ИГИЛ анонсировали проведение новых «кровавых» терактов в России. Их разозлила информация о том, что задержанных за теракт в «Крокус-холле» пытают

сегодня, 15:21
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Ткачик Олеся
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Иранские СМИ опубликовали информацию от подразделений ИГИЛ провинции Хорасан, которые пригрозили России и ее диктатору Владимиру Путину новыми кровавыми терактами.

Террористы ИГИЛ пригрозили РФ новыми кровавыми и адскими ударами

Теракт в "Крокусе"

Террористов разозлила информация о том, что задержанных за теракт в "Крокус-холле" пытают.

"Всем диким россиянам, в частности Путину! Остерегайтесь!"
— сказано в листовке-плакате террористов.

Они добавили, что у них есть возможность отомстить за издевательство над плененными "братьями", подвергающимися пыткам. При этом террористы пообещали, что нанесут по России удар такой силы, что о нем будут помнить все поколения россиян.

"Ждите очень тяжелых, смертельных, кровавых, болезненных, адских и разрушительных ударов. Очень скоро!
— говорится в обращении террористов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 22 марта в Москве в "Крокус-холле" произошел теракт , в результате которого было много погибших и раненых. Российские силовики задержали подозреваемых в совершении этого теракта. В частности, одним из них является Шамсидин Фаридуни. В соцсетях распространили фото, на которых он лежит со спущенными штанами, к нему подключен военный аппарат связи ТА-57, который оккупанты используют для пыток разрядами электричества. На фото видно, что клеммы подключают к гениталиям и конечностям жертвы. При этом задержанного поливали водой, чтобы усилить боль от пыток.

Кроме того, российский военный блогер Егор Гузенко опубликовал видео, на котором российские силовики вроде бы отрезают подозреваемому в теракте ухо и заставляют его съесть. При этом, как отметил журналист Денис Казанский, после таких пыток задержанные признаются во всем, что им прикажут, даже в работе лично на главу ГУР Кирилла Буданова.




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Источник: https://www.parsine.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-107/867830-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AC%
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