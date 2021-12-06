The Times имеет сведенья, что РФ может отрезать страны Балтии от НАТО за 2 часа

Российской армии может понадобиться всего пару часов для того, чтобы решить задачу и "отделить" страны Балтии от НАТО. Россия может использовать человеческий фактор, задействовав мигрантов, которые находятся на границе Беларуси с Польшей. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

Танки. Фото из открытых источников

Ссылаясь на источники в Украине и Альянсе издание отмечает, что мигранты могут быть использованы Москвой для того, чтобы взять под контроль Сувалкский коридор – общей протяжностью почти 100-километровой границы Польши и Литвы. Это та территория, которая фактический соединяет Литву, Латвию и Эстонию с основной частью Евросоюза.

"The Times" отмечает, что Кремль может задействовать мигрантов для дестабилизации ситуации. Российские военные могут вмешаться в ситуацию, объясняя это тем, что идет притеснение мирных граждан. Если план России сработает и удастся взять под контроль Сувалкский коридор, то в Калининграде российская армия сможет объединить свои силы с белорусскими военными.

СМИ, ссылаясь на источники в Киеве, заявляет, что на такую спецоперацию Москве может понадобится до двух часов.

Дипломат одной из стран Восточной Европы отметил, что Путин может использовать людей, которые разбили лагеря на границе Польши, как самое настоящее оружие.

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