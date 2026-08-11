«Тикайте, хлопцы!»: Мария Захарова цинично использовала жалобы бригады ВСУ для пропаганды

Российские власти продолжают использовать любые внутренние проблемы в украинской армии для проведения информационно-психологических операций. В этот раз официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова попыталась взорвать боевой дух украинских защитников, спекулируя на тему обеспечения фронта.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Так пресс-секретарь российского ведомства отреагировала на распространенное в средствах массовой информации видеообращение одной из бригад Вооруженных Сил Украины к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому.

"Повторяю: тикайте, хлопцы!, — написала российская чиновница в своих социальных сетях, откровенно подстрекая украинских военнослужащих к дезертирству. – Вас просто уничтожают руками Зеленского".

Поводом для очередного пропагандистского заявления Кремля стала видеозапись, где группа украинских бойцов публично пожаловалась на критические условия несения службы. В частности, военные заявили о длительном отсутствии плановой ротации, а также о остром дефиците продуктов питания, питьевой воды и необходимых медикаментов. В конце своего видео бойцы потребовали предоставить им безопасный коридор для ухода с позиций и обеспечить транспортом для дальнейшей эвакуации.

Подобные призывы со стороны официальных лиц страны-агрессорки являются традиционным инструментом гибридной войны. Москва системно отслеживает критические обращения украинских военных в сети, чтобы масштабировать их в медиапространстве, посеять панику среди личного состава ВСУ и деморализовать украинское общество.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которые уже более четырех месяцев держат оборону на тяжелом участке Запорожского фронта, записали открытое видеообращение к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Командир взвода огневой поддержки, лейтенант Анатолий Сащук, заявил о катастрофической ситуации с обеспечением подразделения, которое вместо обещанной месячной командировки остается на передовой с апреля.