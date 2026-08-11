«Тікайте, хлопці!»: Марія Захарова цинічно використала скарги бригади ЗСУ для пропаганди

Російська влада продовжує використовувати будь-які внутрішні проблеми в українській армії для проведення інформаційно-психологічних операцій. Цього разу офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова спробувала підірвати бойовий дух українських захисників, спекулюючи на темі забезпечення фронту.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Так речниця російського відомства відреагувала на поширене у засобах масової інформації відеозвернення однієї з бригад Збройних Сил України до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Повторюю: тікайте, хлопці!, — написала російська чиновниця у своїх соціальних мережах, відверто підбурюючи українських військовослужбовців до дезертирства. — "Вас просто знищують руками Зеленського".

Приводом для чергової пропагандистської заяви Кремля став відеозапис, на якому група українських бійців публічно поскаржилася на критичні умови несення служби. Зокрема, військові заявили про тривалу відсутність планової ротації, а також про гострий дефіцит продуктів харчування, питної води та необхідних медикаментів. Наприкінці свого відео бійці висунули вимогу надати їм безпечний коридор для відходу з позицій та забезпечити транспортом для подальшої евакуації.

Подібні заклики з боку офіційних осіб країни-агресорки є традиційним інструментом гібридної війни. Москва системно відстежує критичні звернення українських військових у мережі, аби масштабувати їх у медіапросторі, посіяти паніку серед особового складу ЗСУ та деморалізувати українське суспільство.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які вже понад чотири місяці тримають оборону на важкій ділянці Запорізького фронту, записали відкрите відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Командир взводу вогневої підтримки, лейтенант Анатолій Сащук, заявив про катастрофічну ситуацію із забезпеченням підрозділу, який замість обіцяного місячного відрядження залишається на передовій з квітня.