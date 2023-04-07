Тимоти Снайдер о будущем России: Путин ужасающий геополитик

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Slava Kot
Тимоти Снайдер. Фото из открытых источников
Американский историк, писатель и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер рассказал, как видит будущее России. По его мнению, из-за войны в Украине Российская Федерация попадает во все большую зависимость от Китая и теряет свой суверенитет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Снайдера для Espreso.TV.
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Американский специалист по истории Восточной Европы, в частности, истории Украины, Польши и России, во время интервью рассказал, какое будущее ожидает Россию. Профессор Йельского университета считает президента России ужасающим геополитиком.
Снайдер указывает, что все движение Путина против Запада и выживание России и ее суверенитета не имеет смысла. А из-за войны в Украине, которую начал Путин, он сам является инициатором превращения России в зависимую территорию.
Также "Комментарии" писали о Кремле, реагирующем на визит Макрона в Китай, где обсуждают давление на Россию.
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