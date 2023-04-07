Тимоти Снайдер о будущем России: Путин ужасающий геополитик

Тимоти Снайдер. Фото из открытых источников

Американский историк, писатель и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер рассказал, как видит будущее России. По его мнению, из-за войны в Украине Российская Федерация попадает во все большую зависимость от Китая и теряет свой суверенитет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Снайдера для Espreso.TV.

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Американский специалист по истории Восточной Европы, в частности, истории Украины, Польши и России, во время интервью рассказал, какое будущее ожидает Россию. Профессор Йельского университета считает президента России ужасающим геополитиком.

"Я думаю, что Путин, действительно ужасный геополитик. Имею в виду, что люди смотрят на него как на лидера с определенной харизмой, я этого не понимаю, потому что не чувствую", — говорит Тимоти Снайдер.

Снайдер указывает, что все движение Путина против Запада и выживание России и ее суверенитета не имеет смысла. А из-за войны в Украине, которую начал Путин, он сам является инициатором превращения России в зависимую территорию.

"Я имею в виду, что сейчас, на наших глазах, Россия попадает в определенную зависимость от Китая. Они говорят о суверенитете, но на самом деле они все больше попадают в зависимость. Каждый день они вынуждены продавать Китаю все по китайским ценам, они делают Китай сильнее. Китайцы просто наблюдают за этим и наслаждаются… Я думаю, что Путин фактически закапывает российский суверенитет и чем дольше он воюет в Украине, тем хуже для самой России", — считает Снайдер.

Также "Комментарии" писали о Кремле, реагирующем на визит Макрона в Китай, где обсуждают давление на Россию.