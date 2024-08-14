Точка невозврата пройдена: в РФ основатель ЧВК призвал свергнуть Путина

Основатель российского ЧВК "Паладин" Георгий Закревский взбунтовался против кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, в российских соцсетях активно распространяют его обращение к военнослужащим РФ. Закревский призывает их к свержению власти в России.

Георгий Закревский

"Наша страна не только на грани беды, или уже прямо возле нее, наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш черноморский флот выбивается. Выбивается так, будто мы не большое государство с большим флотом, а какая-то третьеразрядная страна… Наша авиация практически не работает, потому что она тоже выбивается. Мы стоим на тех же позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на тех, на которые мы отступили. Население вымирает, нищает, спивается — всем плевать. Только и успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент "большой" Путин", – заявил Закревский.

По его словам, негативные события в России зашли слишком далеко и настало время решить все проблемы. Он добавил, что "точка невозврата" уже пройдена и пора действовать.

"Обращаюсь к тем, кто находится на линии столкновения, к тем, кто находится в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство происходит сейчас там… Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами, вашими родственниками… Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена", — заявил Закревский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне событий в Курской области Путин находится в растерянном состоянии. Говорят, что он якобы решил мазнуть на Курск рукой, в надежде, что ВСУ там не удержатся и сконцентрировать все силы на захвате Донецкой области.



