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Точка в истории с Wildberries: что наконец-то удалось поразить ВСУ

Ночной налет, десятки взрывов и пожар: один из крупнейших складских объектов маркетплейса в Центральной России оказался в зоне атаки

26 августа 2026, 07:10
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Кравцев Сергей

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Котовск Тамбовской области России. По данным мониторинговых каналов и сообщениям местных жителей, целью мог стать крупный логистический центр маркетплейса Wildberries.

Точка в истории с Wildberries: что наконец-то удалось поразить ВСУ

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

Сообщения об угрозе атаки беспилотников начали появляться около полуночи. Практически одновременно ограничения ввели в аэропорту Тамбова. Позже жители региона сообщили, что слышали не менее десяти взрывов.

После серии взрывов в одном из районов города вспыхнул пожар. Официальные российские власти на момент публикации не сообщали, какой именно объект пострадал и стал ли причиной возгорания удар беспилотников.

В то же время мониторинговые ресурсы указывают, что атакованным объектом мог быть логистический центр Wildberries в Котовске. Этот комплекс считается одним из важных распределительных узлов компании в Центральной России.

Логистический центр начал работу только в 2025 году. После выхода на полную мощность он должен был обеспечивать хранение до 54 миллионов единиц товаров, что делало объект одним из крупных элементов инфраструктуры российского маркетплейса.

Если информация о попадании подтвердится, атака станет очередным примером расширения географии ударов беспилотников по территории России. При этом пока остается неизвестным масштаб повреждений, а также возможное влияние пожара на работу самого логистического центра.

Российские официальные структуры традиционно ограничиваются сообщениями об отражении атак и сбитых беспилотниках, однако местные жители все чаще публикуют видео взрывов и последствий ударов еще до появления официальных комментариев.

Ситуация вокруг ночной атаки продолжает развиваться. Официального подтверждения удара непосредственно по складу Wildberries пока нет.

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