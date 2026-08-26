Крапка в історії з Wildberries: що нарешті вдалося уразити ЗСУ

У ніч проти 26 серпня безпілотники атакували Котовськ Тамбовської області Росії. За даними моніторингових каналів та повідомлення місцевих жителів, метою міг стати великий логістичний центр маркетплейсу Wildberries.

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

Повідомлення про загрозу атаки безпілотників почали з'являтися близько опівночі. Практично одночасно обмеження запровадили в аеропорту Тамбова. Пізніше жителі регіону повідомили, що чули щонайменше десять вибухів.

Після серії вибухів в одному із районів міста спалахнула пожежа. Офіційна російська влада на момент публікації не повідомляла, який саме об'єкт постраждав і чи спричинив спалах удар безпілотників.

Водночас, моніторингові ресурси вказують, що атакованим об'єктом міг бути логістичний центр Wildberries у Котовську. Цей комплекс вважається одним із важливих розподільчих вузлів компанії в Центральній Росії.

Логістичний центр розпочав роботу лише у 2025 році. Після виходу на повну потужність він мав забезпечувати зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів, що робило об'єкт одним із великих елементів інфраструктури російського маркетплейсу.

Якщо інформація про влучення підтвердиться, атака стане черговим прикладом розширення географії ударів безпілотників територією Росії. При цьому поки що залишається невідомим масштаб пошкоджень, а також можливий вплив пожежі на роботу самого логістичного центру.

Російські офіційні структури традиційно обмежуються повідомленнями про віддзеркалення атак та збитих безпілотників, проте місцеві жителі все частіше публікують відео вибухів та наслідків ударів ще до появи офіційних коментарів.

Ситуація довкола нічної атаки продовжує розвиватися. Офіційного підтвердження удару безпосередньо по складу Wildberries наразі немає.

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