logo

BTC/USD

27582.82

ETH/USD

1841.04

LTC/USD

78.86

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Только один советский танк: что показали на параде в Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

Только один советский танк: что показали на параде в Москве

Вторая армия мира на параде военной техники показали всего один танк, который перестали производить еще в конце 60-х годов.

сегодня, 12:33
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Россия традиционно использует военный парад ко Дню Победы для демонстрации своего военного могущества. Однако парад в 2023 году оказался гораздо скромнее, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Только один советский танк: что показали на параде в Москве

Советский танк Т-34 в Москве. Фото из открытых источников

День Победы является одним из самых больших праздников в Российской Федерации, а кульминацией действа был парад, на котором Кремль показывал свою современную военную технику вместе с экспонатами прошлых лет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Вероятно из-за того, что большое количество российской военной техники уничтожено или находится на украинском фронте, парад получился более скромным.

В 2023 году во главе колонны был только один танк Т-34, серийно выпускавшийся с 1940 года до конца 60-х годов прошлого века. В 2022 году Т-34 сопровождали более современные модели Т-90 и Т-14, однако ни один из этих танков не присутствовал в этом году на Красной площади.

Вместо них советский Т-34 сопровождали боевые машины "Тигр". Еще одну боевую машину, принявшую участие на параде оказался "ВПК-Урал". Несмотря на это, главным экспонатом на параде оказалась современная система противовоздушной обороны С-400, а также входящая в состав ядерных сил РФ баллистическая система "Ярс".

Интересно, что, несмотря на солнечную и ясную погоду, традиционные полеты авиации над Москвой отменили. Российские СМИ сообщают, что на параде этого года было представлено 125 единиц военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только с ним лидеры стран бывшего Советского Союза приехали в Россию на парад до 9 мая.

Также "Комментарии" писали, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-09-23/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!